LHX: L3Harris Technologies Inc

283.94 USD 1.19 (0.42%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LHX a changé de 0.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 281.75 et à un maximum de 284.45.

Suivez la dynamique L3Harris Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
281.75 284.45
Range Annuel
193.09 286.81
Clôture Précédente
282.75
Ouverture
283.50
Bid
283.94
Ask
284.24
Plus Bas
281.75
Plus Haut
284.45
Volume
833
Changement quotidien
0.42%
Changement Mensuel
2.28%
Changement à 6 Mois
35.56%
Changement Annuel
19.72%
