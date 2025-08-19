Валюты / LHX
LHX: L3Harris Technologies Inc
284.23 USD 2.29 (0.81%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LHX за сегодня изменился на 0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 282.26, а максимальная — 286.81.
Следите за динамикой L3Harris Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LHX
Дневной диапазон
282.26 286.81
Годовой диапазон
193.09 286.81
- Предыдущее закрытие
- 281.94
- Open
- 283.05
- Bid
- 284.23
- Ask
- 284.53
- Low
- 282.26
- High
- 286.81
- Объем
- 2.326 K
- Дневное изменение
- 0.81%
- Месячное изменение
- 2.38%
- 6-месячное изменение
- 35.70%
- Годовое изменение
- 19.84%
