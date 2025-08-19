КотировкиРазделы
LHX
LHX: L3Harris Technologies Inc

284.23 USD 2.29 (0.81%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LHX за сегодня изменился на 0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 282.26, а максимальная — 286.81.

Следите за динамикой L3Harris Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
282.26 286.81
Годовой диапазон
193.09 286.81
Предыдущее закрытие
281.94
Open
283.05
Bid
284.23
Ask
284.53
Low
282.26
High
286.81
Объем
2.326 K
Дневное изменение
0.81%
Месячное изменение
2.38%
6-месячное изменение
35.70%
Годовое изменение
19.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.