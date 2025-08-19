货币 / LHX
LHX: L3Harris Technologies Inc
284.23 USD 2.29 (0.81%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LHX汇率已更改0.81%。当日，交易品种以低点282.26和高点286.81进行交易。
关注L3Harris Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LHX新闻
- L3Harris Wins Contract to Produce Propulsion for Javelin Weapon System
- Aerospace Stock Among Names Hitting New Highs
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- L3Harris Technologies股价创历史新高，达280.53美元
- L3harris Technologies stock hits all-time high at 280.53 USD
- Is L3Harris Technologies Stock Outperforming the S&P 500?
- Expanding Horizons: Lockheed's Role in the Growing Space Economy
- L3Harris at Jefferies Conference: Defense Growth and Strategic Investments
- Joby's Stock Plunge Is Ugly, But Pentagon Contracts Could Help - Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Top Defense Stocks Poised to Benefit from Trump’s Golden Dome Initiative
- Beyond Launch: Rocket Lab's Push for Semiconductor Dominance
- Trump set to move Space Command headquarters to Alabama from Colorado, sources say
- What Investors Should Expect From The August 2025 Job Report
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- L3Harris: The Transatlantic Defense Bridge—Space, EW, And Cash Flow (LHX)
- L3Harris Wins Deal to Equip Poland's F-16s With Viper Shield EW System
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- L3Harris: Strategic Defense Leader With Growth Visibility And Margin Expansion" (NYSE:LHX)
- Defense Stocks Rise As Trump Team Considers Buying Into Major Contractors - Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)
- KTOS or LHX: Which Stock Stands Stronger in Today's Defense Boom?
- Howmet vs. L3Harris: Which Aerospace & Defense Stock Should You Bet On?
- BDJ: This Fund Provides Diversification Benefits Along With A High Yield
- Cathie Wood’s ARK buys Robinhood, CRISPR, sells Genius Sports stock
- Hartford MidCap Value Fund Q2 2025 Commentary
日范围
282.26 286.81
年范围
193.09 286.81
- 前一天收盘价
- 281.94
- 开盘价
- 283.05
- 卖价
- 284.23
- 买价
- 284.53
- 最低价
- 282.26
- 最高价
- 286.81
- 交易量
- 2.326 K
- 日变化
- 0.81%
- 月变化
- 2.38%
- 6个月变化
- 35.70%
- 年变化
- 19.84%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值