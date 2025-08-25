通貨 / LHX
LHX: L3Harris Technologies Inc
282.75 USD 1.09 (0.39%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LHXの今日の為替レートは、0.39%変化しました。日中、通貨は1あたり278.48の安値と283.28の高値で取引されました。
L3Harris Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LHX News
- Cathie Wood, ARK Shift Defense Holdings As U.S. Reclassifies Drones
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- キャシー・ウッドのARK ETF、CRSPとBEAM株の買い付けに注力
- L3Harris Wins Contract to Produce Propulsion for Javelin Weapon System
- Aerospace Stock Among Names Hitting New Highs
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- L3ハリス・テクノロジーズの株価、280.53ドルで史上最高値を記録
- L3harris Technologies stock hits all-time high at 280.53 USD
- Is L3Harris Technologies Stock Outperforming the S&P 500?
- Expanding Horizons: Lockheed's Role in the Growing Space Economy
- L3Harris at Jefferies Conference: Defense Growth and Strategic Investments
- Joby's Stock Plunge Is Ugly, But Pentagon Contracts Could Help - Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Top Defense Stocks Poised to Benefit from Trump’s Golden Dome Initiative
- Beyond Launch: Rocket Lab's Push for Semiconductor Dominance
- Trump set to move Space Command headquarters to Alabama from Colorado, sources say
- What Investors Should Expect From The August 2025 Job Report
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- L3Harris: The Transatlantic Defense Bridge—Space, EW, And Cash Flow (LHX)
- L3Harris Wins Deal to Equip Poland's F-16s With Viper Shield EW System
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- L3Harris: Strategic Defense Leader With Growth Visibility And Margin Expansion" (NYSE:LHX)
- Defense Stocks Rise As Trump Team Considers Buying Into Major Contractors - Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)
- KTOS or LHX: Which Stock Stands Stronger in Today's Defense Boom?
- Howmet vs. L3Harris: Which Aerospace & Defense Stock Should You Bet On?
1日のレンジ
278.48 283.28
1年のレンジ
193.09 286.81
- 以前の終値
- 281.66
- 始値
- 280.93
- 買値
- 282.75
- 買値
- 283.05
- 安値
- 278.48
- 高値
- 283.28
- 出来高
- 919
- 1日の変化
- 0.39%
- 1ヶ月の変化
- 1.85%
- 6ヶ月の変化
- 34.99%
- 1年の変化
- 19.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K