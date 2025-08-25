クォートセクション
通貨 / LHX
LHX: L3Harris Technologies Inc

282.75 USD 1.09 (0.39%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LHXの今日の為替レートは、0.39%変化しました。日中、通貨は1あたり278.48の安値と283.28の高値で取引されました。

L3Harris Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
278.48 283.28
1年のレンジ
193.09 286.81
以前の終値
281.66
始値
280.93
買値
282.75
買値
283.05
安値
278.48
高値
283.28
出来高
919
1日の変化
0.39%
1ヶ月の変化
1.85%
6ヶ月の変化
34.99%
1年の変化
19.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K