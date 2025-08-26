FiyatlarBölümler
Dövizler / LHX
Geri dön - Hisse senetleri

LHX: L3Harris Technologies Inc

283.94 USD 1.19 (0.42%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LHX fiyatı bugün 0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 281.75 ve Yüksek fiyatı olarak 284.45 aralığında işlem gördü.

L3Harris Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LHX haberleri

Günlük aralık
281.75 284.45
Yıllık aralık
193.09 286.81
Önceki kapanış
282.75
Açılış
283.50
Satış
283.94
Alış
284.24
Düşük
281.75
Yüksek
284.45
Hacim
833
Günlük değişim
0.42%
Aylık değişim
2.28%
6 aylık değişim
35.56%
Yıllık değişim
19.72%
21 Eylül, Pazar