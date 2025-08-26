Dövizler / LHX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LHX: L3Harris Technologies Inc
283.94 USD 1.19 (0.42%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LHX fiyatı bugün 0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 281.75 ve Yüksek fiyatı olarak 284.45 aralığında işlem gördü.
L3Harris Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LHX haberleri
- Dallas airports return to normal as FAA details problem that caused outage
- PPA: Accelerated Defense Spending Will Provide Further Momentum (NYSEARCA:PPA)
- Cathie Wood, ARK Shift Defense Holdings As U.S. Reclassifies Drones
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- Cathie Wood’un ARK ETF’si CRSP ve BEAM hisselerini satın almaya odaklanıyor
- L3Harris Wins Contract to Produce Propulsion for Javelin Weapon System
- Aerospace Stock Among Names Hitting New Highs
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- L3Harris Technologies hissesi 280,53 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- L3harris Technologies stock hits all-time high at 280.53 USD
- Is L3Harris Technologies Stock Outperforming the S&P 500?
- Expanding Horizons: Lockheed's Role in the Growing Space Economy
- L3Harris at Jefferies Conference: Defense Growth and Strategic Investments
- Joby's Stock Plunge Is Ugly, But Pentagon Contracts Could Help - Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Top Defense Stocks Poised to Benefit from Trump’s Golden Dome Initiative
- Beyond Launch: Rocket Lab's Push for Semiconductor Dominance
- Trump set to move Space Command headquarters to Alabama from Colorado, sources say
- What Investors Should Expect From The August 2025 Job Report
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- L3Harris: The Transatlantic Defense Bridge—Space, EW, And Cash Flow (LHX)
- L3Harris Wins Deal to Equip Poland's F-16s With Viper Shield EW System
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- L3Harris: Strategic Defense Leader With Growth Visibility And Margin Expansion" (NYSE:LHX)
- Defense Stocks Rise As Trump Team Considers Buying Into Major Contractors - Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)
Günlük aralık
281.75 284.45
Yıllık aralık
193.09 286.81
- Önceki kapanış
- 282.75
- Açılış
- 283.50
- Satış
- 283.94
- Alış
- 284.24
- Düşük
- 281.75
- Yüksek
- 284.45
- Hacim
- 833
- Günlük değişim
- 0.42%
- Aylık değişim
- 2.28%
- 6 aylık değişim
- 35.56%
- Yıllık değişim
- 19.72%
21 Eylül, Pazar