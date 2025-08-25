KurseKategorien
Währungen / LHX
Zurück zum Aktien

LHX: L3Harris Technologies Inc

282.75 USD 1.09 (0.39%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LHX hat sich für heute um 0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 278.48 bis zu einem Hoch von 283.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die L3Harris Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LHX News

Tagesspanne
278.48 283.28
Jahresspanne
193.09 286.81
Vorheriger Schlusskurs
281.66
Eröffnung
280.93
Bid
282.75
Ask
283.05
Tief
278.48
Hoch
283.28
Volumen
919
Tagesänderung
0.39%
Monatsänderung
1.85%
6-Monatsänderung
34.99%
Jahresänderung
19.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K