Währungen / LHX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LHX: L3Harris Technologies Inc
282.75 USD 1.09 (0.39%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LHX hat sich für heute um 0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 278.48 bis zu einem Hoch von 283.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die L3Harris Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LHX News
- Cathie Wood, ARK Shift Defense Holdings As U.S. Reclassifies Drones
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- Cathie Woods ARK ETF fokussiert sich auf Zukäufe bei CRSP und BEAM/n
- L3Harris Wins Contract to Produce Propulsion for Javelin Weapon System
- Aerospace Stock Among Names Hitting New Highs
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- L3Harris Technologies: Aktie markiert neues Allzeithoch bei 280,53 USD
- L3harris Technologies stock hits all-time high at 280.53 USD
- Is L3Harris Technologies Stock Outperforming the S&P 500?
- Expanding Horizons: Lockheed's Role in the Growing Space Economy
- L3Harris at Jefferies Conference: Defense Growth and Strategic Investments
- Joby's Stock Plunge Is Ugly, But Pentagon Contracts Could Help - Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Top Defense Stocks Poised to Benefit from Trump’s Golden Dome Initiative
- Beyond Launch: Rocket Lab's Push for Semiconductor Dominance
- Trump set to move Space Command headquarters to Alabama from Colorado, sources say
- What Investors Should Expect From The August 2025 Job Report
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- L3Harris: The Transatlantic Defense Bridge—Space, EW, And Cash Flow (LHX)
- L3Harris Wins Deal to Equip Poland's F-16s With Viper Shield EW System
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- L3Harris: Strategic Defense Leader With Growth Visibility And Margin Expansion" (NYSE:LHX)
- Defense Stocks Rise As Trump Team Considers Buying Into Major Contractors - Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)
- KTOS or LHX: Which Stock Stands Stronger in Today's Defense Boom?
- Howmet vs. L3Harris: Which Aerospace & Defense Stock Should You Bet On?
Tagesspanne
278.48 283.28
Jahresspanne
193.09 286.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 281.66
- Eröffnung
- 280.93
- Bid
- 282.75
- Ask
- 283.05
- Tief
- 278.48
- Hoch
- 283.28
- Volumen
- 919
- Tagesänderung
- 0.39%
- Monatsänderung
- 1.85%
- 6-Monatsänderung
- 34.99%
- Jahresänderung
- 19.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K