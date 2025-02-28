Moedas / FOXF
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
FOXF: Fox Factory Holding Corp
26.12 USD 0.10 (0.38%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FOXF para hoje mudou para 0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.96 e o mais alto foi 26.57.
Veja a dinâmica do par de moedas Fox Factory Holding Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FOXF Notícias
- Fox Factory Holding (FOXF) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Fox Factory Holding (FOXF) Q2 Earnings Lag Estimates
- GoPro regains compliance with Nasdaq minimum bid price requirements
- Rivian Automotive (RIVN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Fox Factory Holding (FOXF) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Polaris Inc (PII) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Tesla (TSLA) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- General Motors (GM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Fox Factory: Shares Have Dropped Too Far (Rating Upgrade) (NASDAQ:FOXF)
- Implied Volatility Surging for Fox Factory Holding Stock Options
- XPEL’s Growth Engine: Premium Protection, Global Reach, And Durable Cash Flow
- Polen U.S. SMID Company Growth Portfolio Q4 2024 Commentary
- Fox Factory Holding Corp. (FOXF) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Faixa diária
25.96 26.57
Faixa anual
17.95 41.68
- Fechamento anterior
- 26.02
- Open
- 26.40
- Bid
- 26.12
- Ask
- 26.42
- Low
- 25.96
- High
- 26.57
- Volume
- 186
- Mudança diária
- 0.38%
- Mudança mensal
- -8.25%
- Mudança de 6 meses
- 9.79%
- Mudança anual
- -36.63%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh