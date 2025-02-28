货币 / FOXF
FOXF: Fox Factory Holding Corp
27.00 USD 0.10 (0.37%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FOXF汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点26.70和高点27.19进行交易。
关注Fox Factory Holding Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FOXF新闻
日范围
26.70 27.19
年范围
17.95 41.68
- 前一天收盘价
- 27.10
- 开盘价
- 27.10
- 卖价
- 27.00
- 买价
- 27.30
- 最低价
- 26.70
- 最高价
- 27.19
- 交易量
- 524
- 日变化
- -0.37%
- 月变化
- -5.16%
- 6个月变化
- 13.49%
- 年变化
- -34.50%
