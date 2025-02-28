Devises / FOXF
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FOXF: Fox Factory Holding Corp
25.78 USD 0.47 (1.79%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FOXF a changé de -1.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.44 et à un maximum de 26.22.
Suivez la dynamique Fox Factory Holding Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FOXF Nouvelles
- Fox Factory Holding (FOXF) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Fox Factory Holding (FOXF) Q2 Earnings Lag Estimates
- GoPro regains compliance with Nasdaq minimum bid price requirements
- Rivian Automotive (RIVN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Fox Factory Holding (FOXF) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Polaris Inc (PII) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Tesla (TSLA) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- General Motors (GM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Fox Factory: Shares Have Dropped Too Far (Rating Upgrade) (NASDAQ:FOXF)
- Implied Volatility Surging for Fox Factory Holding Stock Options
- XPEL’s Growth Engine: Premium Protection, Global Reach, And Durable Cash Flow
- Polen U.S. SMID Company Growth Portfolio Q4 2024 Commentary
- Fox Factory Holding Corp. (FOXF) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Range quotidien
25.44 26.22
Range Annuel
17.95 41.68
- Clôture Précédente
- 26.25
- Ouverture
- 26.17
- Bid
- 25.78
- Ask
- 26.08
- Plus Bas
- 25.44
- Plus Haut
- 26.22
- Volume
- 1.343 K
- Changement quotidien
- -1.79%
- Changement Mensuel
- -9.45%
- Changement à 6 Mois
- 8.36%
- Changement Annuel
- -37.46%
20 septembre, samedi