Valute / FOXF
FOXF: Fox Factory Holding Corp
25.78 USD 0.47 (1.79%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FOXF ha avuto una variazione del -1.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.44 e ad un massimo di 26.22.
Segui le dinamiche di Fox Factory Holding Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FOXF News
- Fox Factory Holding (FOXF) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Fox Factory Holding (FOXF) Q2 Earnings Lag Estimates
- GoPro regains compliance with Nasdaq minimum bid price requirements
- Rivian Automotive (RIVN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Fox Factory Holding (FOXF) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Polaris Inc (PII) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Tesla (TSLA) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- General Motors (GM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Fox Factory: Shares Have Dropped Too Far (Rating Upgrade) (NASDAQ:FOXF)
- Implied Volatility Surging for Fox Factory Holding Stock Options
- XPEL’s Growth Engine: Premium Protection, Global Reach, And Durable Cash Flow
- Polen U.S. SMID Company Growth Portfolio Q4 2024 Commentary
- Fox Factory Holding Corp. (FOXF) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Intervallo Giornaliero
25.44 26.22
Intervallo Annuale
17.95 41.68
- Chiusura Precedente
- 26.25
- Apertura
- 26.17
- Bid
- 25.78
- Ask
- 26.08
- Minimo
- 25.44
- Massimo
- 26.22
- Volume
- 1.343 K
- Variazione giornaliera
- -1.79%
- Variazione Mensile
- -9.45%
- Variazione Semestrale
- 8.36%
- Variazione Annuale
- -37.46%
20 settembre, sabato