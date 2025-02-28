Валюты / FOXF
FOXF: Fox Factory Holding Corp
27.00 USD 0.10 (0.37%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FOXF за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.70, а максимальная — 27.19.
Следите за динамикой Fox Factory Holding Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FOXF
Дневной диапазон
26.70 27.19
Годовой диапазон
17.95 41.68
- Предыдущее закрытие
- 27.10
- Open
- 27.10
- Bid
- 27.00
- Ask
- 27.30
- Low
- 26.70
- High
- 27.19
- Объем
- 524
- Дневное изменение
- -0.37%
- Месячное изменение
- -5.16%
- 6-месячное изменение
- 13.49%
- Годовое изменение
- -34.50%
