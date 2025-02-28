KurseKategorien
Währungen / FOXF
Zurück zum Aktien

FOXF: Fox Factory Holding Corp

26.25 USD 0.23 (0.88%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FOXF hat sich für heute um 0.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.96 bis zu einem Hoch von 26.57 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fox Factory Holding Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FOXF News

Tagesspanne
25.96 26.57
Jahresspanne
17.95 41.68
Vorheriger Schlusskurs
26.02
Eröffnung
26.40
Bid
26.25
Ask
26.55
Tief
25.96
Hoch
26.57
Volumen
1.092 K
Tagesänderung
0.88%
Monatsänderung
-7.80%
6-Monatsänderung
10.34%
Jahresänderung
-36.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K