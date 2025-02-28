Währungen / FOXF
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FOXF: Fox Factory Holding Corp
26.25 USD 0.23 (0.88%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FOXF hat sich für heute um 0.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.96 bis zu einem Hoch von 26.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fox Factory Holding Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FOXF News
- Fox Factory Holding (FOXF) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Fox Factory Holding (FOXF) Q2 Earnings Lag Estimates
- GoPro regains compliance with Nasdaq minimum bid price requirements
- Rivian Automotive (RIVN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Fox Factory Holding (FOXF) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Polaris Inc (PII) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Tesla (TSLA) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- General Motors (GM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Fox Factory: Shares Have Dropped Too Far (Rating Upgrade) (NASDAQ:FOXF)
- Implied Volatility Surging for Fox Factory Holding Stock Options
- XPEL’s Growth Engine: Premium Protection, Global Reach, And Durable Cash Flow
- Polen U.S. SMID Company Growth Portfolio Q4 2024 Commentary
- Fox Factory Holding Corp. (FOXF) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
Tagesspanne
25.96 26.57
Jahresspanne
17.95 41.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.02
- Eröffnung
- 26.40
- Bid
- 26.25
- Ask
- 26.55
- Tief
- 25.96
- Hoch
- 26.57
- Volumen
- 1.092 K
- Tagesänderung
- 0.88%
- Monatsänderung
- -7.80%
- 6-Monatsänderung
- 10.34%
- Jahresänderung
- -36.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K