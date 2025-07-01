Moedas / EOSE
EOSE: Eos Energy Enterprises Inc
8.66 USD 0.16 (1.88%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EOSE para hoje mudou para 1.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.44 e o mais alto foi 8.78.
Veja a dinâmica do par de moedas Eos Energy Enterprises Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EOSE Notícias
- Ações da Eos Energy atingem máxima de 52 semanas a US$ 8,09
- Eos Energy stock hits 52-week high at 8.09 USD
- Guggenheim raises Eos Energy Enterprises stock price target to $10 from $6
- Jefferies initiates Eos Energy Enterprises stock with Hold rating
- Eos Energy Enterprises stock hits 52-week high at $7.37
- Eos Energy Enterprises appoints John Mahaz as new COO
- Eos (EOSE) Q2 Revenue Jumps 1,591%
- Eos Energy Enterprises earnings missed by $0.91, revenue fell short of estimates
- Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Eos Energy CAO Puri sells $103k in EOSE stock
- Eos Energy CAO, Puri, sells $103k in EOSE stock
- Eos Energy CCO Kroeker sells $590k in shares
- Eos Energy CEO Mastrangelo sells $990k in EOSE stock
- Eos Energy general counsel Silberman sells $389k in shares
- Eos Energy general counsel sells $389k in shares
- Global Industrial (GIC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Eos Energy increases CEO Joe Mastrangelo’s annual base salary to $800,000
- What Breadcrumbs From NextEra Disclosures Mean For Eos Energy (NEE)
- Eos Energy Enterprises (EOSE) Surges 10.8%: Is This an Indication of Further Gains?
- Independent Bank Posts Upbeat Earnings, Joins Blaize Holdings, Interactive Brokers Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Nuclear's Moment: Securing US AI Supremacy
- Eos Energy shares rise after receiving second tranche of DOE loan
- Stifel maintains Buy rating on Eos Energy stock as DOE loan advances
- After-hours movers: JPMorgan, Centene, Eos Energy and more
Faixa diária
8.44 8.78
Faixa anual
2.06 8.78
- Fechamento anterior
- 8.50
- Open
- 8.78
- Bid
- 8.66
- Ask
- 8.96
- Low
- 8.44
- High
- 8.78
- Volume
- 7.042 K
- Mudança diária
- 1.88%
- Mudança mensal
- 29.06%
- Mudança de 6 meses
- 130.32%
- Mudança anual
- 192.57%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh