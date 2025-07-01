КотировкиРазделы
Валюты / EOSE
Назад в Рынок акций США

EOSE: Eos Energy Enterprises Inc

8.29 USD 0.01 (0.12%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EOSE за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.93, а максимальная — 8.41.

Следите за динамикой Eos Energy Enterprises Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EOSE

Дневной диапазон
7.93 8.41
Годовой диапазон
2.06 8.55
Предыдущее закрытие
8.28
Open
8.33
Bid
8.29
Ask
8.59
Low
7.93
High
8.41
Объем
12.974 K
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
23.55%
6-месячное изменение
120.48%
Годовое изменение
180.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.