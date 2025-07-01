Валюты / EOSE
EOSE: Eos Energy Enterprises Inc
8.29 USD 0.01 (0.12%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EOSE за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.93, а максимальная — 8.41.
Следите за динамикой Eos Energy Enterprises Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EOSE
- Акции Eos Energy достигли 52-недельного максимума в $8,09
- Eos Energy stock hits 52-week high at 8.09 USD
- Guggenheim raises Eos Energy Enterprises stock price target to $10 from $6
- Jefferies initiates Eos Energy Enterprises stock with Hold rating
- Eos Energy Enterprises stock hits 52-week high at $7.37
- Eos Energy Enterprises appoints John Mahaz as new COO
- Eos (EOSE) Q2 Revenue Jumps 1,591%
- Eos Energy Enterprises earnings missed by $0.91, revenue fell short of estimates
- Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Eos Energy CAO Puri sells $103k in EOSE stock
- Eos Energy CAO, Puri, sells $103k in EOSE stock
- Eos Energy CCO Kroeker sells $590k in shares
- Eos Energy CEO Mastrangelo sells $990k in EOSE stock
- Eos Energy general counsel Silberman sells $389k in shares
- Eos Energy general counsel sells $389k in shares
- Global Industrial (GIC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Eos Energy increases CEO Joe Mastrangelo’s annual base salary to $800,000
- What Breadcrumbs From NextEra Disclosures Mean For Eos Energy (NEE)
- Eos Energy Enterprises (EOSE) Surges 10.8%: Is This an Indication of Further Gains?
- Independent Bank Posts Upbeat Earnings, Joins Blaize Holdings, Interactive Brokers Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Nuclear's Moment: Securing US AI Supremacy
- Eos Energy shares rise after receiving second tranche of DOE loan
- Stifel maintains Buy rating on Eos Energy stock as DOE loan advances
- After-hours movers: JPMorgan, Centene, Eos Energy and more
Дневной диапазон
7.93 8.41
Годовой диапазон
2.06 8.55
- Предыдущее закрытие
- 8.28
- Open
- 8.33
- Bid
- 8.29
- Ask
- 8.59
- Low
- 7.93
- High
- 8.41
- Объем
- 12.974 K
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 23.55%
- 6-месячное изменение
- 120.48%
- Годовое изменение
- 180.07%
