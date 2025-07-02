KurseKategorien
EOSE: Eos Energy Enterprises Inc

9.00 USD 0.50 (5.88%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EOSE hat sich für heute um 5.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.44 bis zu einem Hoch von 9.25 gehandelt.

Verfolgen Sie die Eos Energy Enterprises Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
8.44 9.25
Jahresspanne
2.06 9.25
Vorheriger Schlusskurs
8.50
Eröffnung
8.78
Bid
9.00
Ask
9.30
Tief
8.44
Hoch
9.25
Volumen
26.749 K
Tagesänderung
5.88%
Monatsänderung
34.13%
6-Monatsänderung
139.36%
Jahresänderung
204.05%
