通貨 / EOSE
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EOSE: Eos Energy Enterprises Inc
9.00 USD 0.50 (5.88%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EOSEの今日の為替レートは、5.88%変化しました。日中、通貨は1あたり8.44の安値と9.25の高値で取引されました。
Eos Energy Enterprises Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EOSE News
- Eos Energyの株価、52週高値の8.09ドルを記録
- Eos Energy stock hits 52-week high at 8.09 USD
- Guggenheim raises Eos Energy Enterprises stock price target to $10 from $6
- Jefferies initiates Eos Energy Enterprises stock with Hold rating
- Eos Energy Enterprises stock hits 52-week high at $7.37
- Eos Energy Enterprises appoints John Mahaz as new COO
- Eos (EOSE) Q2 Revenue Jumps 1,591%
- Eos Energy Enterprises earnings missed by $0.91, revenue fell short of estimates
- Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Eos Energy CAO Puri sells $103k in EOSE stock
- Eos Energy CAO, Puri, sells $103k in EOSE stock
- Eos Energy CCO Kroeker sells $590k in shares
- Eos Energy CEO Mastrangelo sells $990k in EOSE stock
- Eos Energy general counsel Silberman sells $389k in shares
- Eos Energy general counsel sells $389k in shares
- Global Industrial (GIC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Eos Energy increases CEO Joe Mastrangelo’s annual base salary to $800,000
- What Breadcrumbs From NextEra Disclosures Mean For Eos Energy (NEE)
- Eos Energy Enterprises (EOSE) Surges 10.8%: Is This an Indication of Further Gains?
- Independent Bank Posts Upbeat Earnings, Joins Blaize Holdings, Interactive Brokers Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Nuclear's Moment: Securing US AI Supremacy
- Eos Energy shares rise after receiving second tranche of DOE loan
- Stifel maintains Buy rating on Eos Energy stock as DOE loan advances
- After-hours movers: JPMorgan, Centene, Eos Energy and more
1日のレンジ
8.44 9.25
1年のレンジ
2.06 9.25
- 以前の終値
- 8.50
- 始値
- 8.78
- 買値
- 9.00
- 買値
- 9.30
- 安値
- 8.44
- 高値
- 9.25
- 出来高
- 26.749 K
- 1日の変化
- 5.88%
- 1ヶ月の変化
- 34.13%
- 6ヶ月の変化
- 139.36%
- 1年の変化
- 204.05%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K