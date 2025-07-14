Dövizler / EOSE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
EOSE: Eos Energy Enterprises Inc
9.76 USD 0.76 (8.44%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EOSE fiyatı bugün 8.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.17 ve Yüksek fiyatı olarak 10.16 aralığında işlem gördü.
Eos Energy Enterprises Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EOSE haberleri
- Why Eos Energy Enterprises Stock Climbed by 8% Today
- Stifel, Eos Energy’nin hedef fiyatını üretim artışı nedeniyle 10 dolara yükseltti
- Eos Energy stock price target raised to $10 by Stifel on production ramp
- Eos Energy hisseleri 8,09 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Eos Energy stock hits 52-week high at 8.09 USD
- Guggenheim raises Eos Energy Enterprises stock price target to $10 from $6
- Jefferies initiates Eos Energy Enterprises stock with Hold rating
- Eos Energy Enterprises stock hits 52-week high at $7.37
- Eos Energy Enterprises appoints John Mahaz as new COO
- Eos (EOSE) Q2 Revenue Jumps 1,591%
- Eos Energy Enterprises earnings missed by $0.91, revenue fell short of estimates
- Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Eos Energy CAO Puri sells $103k in EOSE stock
- Eos Energy CAO, Puri, sells $103k in EOSE stock
- Eos Energy CCO Kroeker sells $590k in shares
- Eos Energy CEO Mastrangelo sells $990k in EOSE stock
- Eos Energy general counsel Silberman sells $389k in shares
- Eos Energy general counsel sells $389k in shares
- Global Industrial (GIC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Eos Energy increases CEO Joe Mastrangelo’s annual base salary to $800,000
- What Breadcrumbs From NextEra Disclosures Mean For Eos Energy (NEE)
- Eos Energy Enterprises (EOSE) Surges 10.8%: Is This an Indication of Further Gains?
- Independent Bank Posts Upbeat Earnings, Joins Blaize Holdings, Interactive Brokers Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Nuclear's Moment: Securing US AI Supremacy
Günlük aralık
9.17 10.16
Yıllık aralık
2.06 10.16
- Önceki kapanış
- 9.00
- Açılış
- 9.23
- Satış
- 9.76
- Alış
- 10.06
- Düşük
- 9.17
- Yüksek
- 10.16
- Hacim
- 34.993 K
- Günlük değişim
- 8.44%
- Aylık değişim
- 45.45%
- 6 aylık değişim
- 159.57%
- Yıllık değişim
- 229.73%
21 Eylül, Pazar