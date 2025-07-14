FiyatlarBölümler
EOSE: Eos Energy Enterprises Inc

9.76 USD 0.76 (8.44%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EOSE fiyatı bugün 8.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.17 ve Yüksek fiyatı olarak 10.16 aralığında işlem gördü.

Eos Energy Enterprises Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
9.17 10.16
Yıllık aralık
2.06 10.16
Önceki kapanış
9.00
Açılış
9.23
Satış
9.76
Alış
10.06
Düşük
9.17
Yüksek
10.16
Hacim
34.993 K
Günlük değişim
8.44%
Aylık değişim
45.45%
6 aylık değişim
159.57%
Yıllık değişim
229.73%
21 Eylül, Pazar