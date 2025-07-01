货币 / EOSE
EOSE: Eos Energy Enterprises Inc
8.34 USD 0.05 (0.60%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EOSE汇率已更改0.60%。当日，交易品种以低点8.33和高点8.35进行交易。
关注Eos Energy Enterprises Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EOSE新闻
- Eos Energy股票触及52周高点8.09美元
- Eos Energy stock hits 52-week high at 8.09 USD
- Guggenheim raises Eos Energy Enterprises stock price target to $10 from $6
- Jefferies initiates Eos Energy Enterprises stock with Hold rating
- Eos Energy Enterprises stock hits 52-week high at $7.37
- Eos Energy Enterprises appoints John Mahaz as new COO
- Eos (EOSE) Q2 Revenue Jumps 1,591%
- Eos Energy Enterprises earnings missed by $0.91, revenue fell short of estimates
- Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Eos Energy CAO Puri sells $103k in EOSE stock
- Eos Energy CCO Kroeker sells $590k in shares
- Eos Energy CEO Mastrangelo sells $990k in EOSE stock
- Eos Energy general counsel Silberman sells $389k in shares
- Global Industrial (GIC) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Eos Energy increases CEO Joe Mastrangelo’s annual base salary to $800,000
- What Breadcrumbs From NextEra Disclosures Mean For Eos Energy (NEE)
- Eos Energy Enterprises (EOSE) Surges 10.8%: Is This an Indication of Further Gains?
- Independent Bank Posts Upbeat Earnings, Joins Blaize Holdings, Interactive Brokers Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Nuclear's Moment: Securing US AI Supremacy
- Eos Energy shares rise after receiving second tranche of DOE loan
- Stifel maintains Buy rating on Eos Energy stock as DOE loan advances
- After-hours movers: JPMorgan, Centene, Eos Energy and more
日范围
8.33 8.35
年范围
2.06 8.55
- 前一天收盘价
- 8.29
- 开盘价
- 8.34
- 卖价
- 8.34
- 买价
- 8.64
- 最低价
- 8.33
- 最高价
- 8.35
- 交易量
- 138
- 日变化
- 0.60%
- 月变化
- 24.29%
- 6个月变化
- 121.81%
- 年变化
- 181.76%
