Moedas / DUOT
DUOT: Duos Technologies Group Inc
7.68 USD 0.26 (3.50%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DUOT para hoje mudou para 3.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.33 e o mais alto foi 7.74.
Veja a dinâmica do par de moedas Duos Technologies Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DUOT Notícias
- Duos implanta centro de dados de borda em distrito escolar do Texas
- Duos deploys edge data center at Texas school district
- Duos Technologies appoints Doug Recker as president
- Revisiting 5 Small Cap AI Stocks: Still Buys?
- Duos Technologies secures patent for modular data center entryway
- Duos Technologies Q2 Revenue Jumps 280%
- Earnings call transcript: Duos Technologies Q2 2025 reports revenue surge
- Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Duos Tech earnings missed by $0.09, revenue topped estimates
- Duos Technologies and FiberLight expand edge data center partnership
- Duos Technologies stock tumbles after pricing public offering
- Duos Technologies prices $40 million public offering to fund growth
- Duos Technologies announces public offering of common stock
- Duos to deploy two new edge data centers in Corpus Christi
- Duos Tech stock soars to 52-week high, hits $8.73
- Duos Technologies advances rural education with Texas data center
- Duos Technologies Appoints Retired Brigadier General Craig Nixon as Chairman of the Board of Directors
- Duos Tech earnings matched, revenue topped estimates
- Duos Edge AI Confirms EDC Deployment Goal in 2025
Faixa diária
7.33 7.74
Faixa anual
2.83 9.27
- Fechamento anterior
- 7.42
- Open
- 7.51
- Bid
- 7.68
- Ask
- 7.98
- Low
- 7.33
- High
- 7.74
- Volume
- 205
- Mudança diária
- 3.50%
- Mudança mensal
- 22.10%
- Mudança de 6 meses
- 43.55%
- Mudança anual
- 148.54%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh