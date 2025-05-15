通貨 / DUOT
DUOT: Duos Technologies Group Inc
7.77 USD 0.35 (4.72%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DUOTの今日の為替レートは、4.72%変化しました。日中、通貨は1あたり7.33の安値と7.85の高値で取引されました。
Duos Technologies Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DUOT News
1日のレンジ
7.33 7.85
1年のレンジ
2.83 9.27
- 以前の終値
- 7.42
- 始値
- 7.51
- 買値
- 7.77
- 買値
- 8.07
- 安値
- 7.33
- 高値
- 7.85
- 出来高
- 361
- 1日の変化
- 4.72%
- 1ヶ月の変化
- 23.53%
- 6ヶ月の変化
- 45.23%
- 1年の変化
- 151.46%
