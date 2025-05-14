Валюты / DUOT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DUOT: Duos Technologies Group Inc
7.79 USD 0.04 (0.51%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DUOT за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.68, а максимальная — 8.19.
Следите за динамикой Duos Technologies Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DUOT
- Duos deploys edge data center at Texas school district
- Duos Technologies appoints Doug Recker as president
- Revisiting 5 Small Cap AI Stocks: Still Buys?
- Duos Technologies secures patent for modular data center entryway
- Duos Technologies Q2 Revenue Jumps 280%
- Earnings call transcript: Duos Technologies Q2 2025 reports revenue surge
- Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Duos Tech earnings missed by $0.09, revenue topped estimates
- Duos Technologies and FiberLight expand edge data center partnership
- Microvast Holdings, Inc. (MVST) Q2 Earnings Surpass Estimates
- BlackSky Technology Inc. (BKSY) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Duos Technologies stock tumbles after pricing public offering
- Align Technology Posts Downbeat Earnings, Joins Confluent,FormFactor And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday Pre-Market Session - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Duos Technologies prices $40 million public offering to fund growth
- Duos Technologies announces public offering of common stock
- Duos to deploy two new edge data centers in Corpus Christi
- Duos Tech stock soars to 52-week high, hits $8.73
- Duos Technologies advances rural education with Texas data center
- Duos Technologies Appoints Retired Brigadier General Craig Nixon as Chairman of the Board of Directors
- Duos Tech earnings matched, revenue topped estimates
- Duos Edge AI Confirms EDC Deployment Goal in 2025
- Walmart, Deere, Applied Materials set to report earnings Thursday
Дневной диапазон
7.68 8.19
Годовой диапазон
2.83 9.27
- Предыдущее закрытие
- 7.83
- Open
- 7.98
- Bid
- 7.79
- Ask
- 8.09
- Low
- 7.68
- High
- 8.19
- Объем
- 415
- Дневное изменение
- -0.51%
- Месячное изменение
- 23.85%
- 6-месячное изменение
- 45.61%
- Годовое изменение
- 152.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.