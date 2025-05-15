KurseKategorien
Währungen / DUOT
Zurück zum Aktien

DUOT: Duos Technologies Group Inc

7.61 USD 0.16 (2.06%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DUOT hat sich für heute um -2.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.52 bis zu einem Hoch von 7.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die Duos Technologies Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DUOT News

Tagesspanne
7.52 7.84
Jahresspanne
2.83 9.27
Vorheriger Schlusskurs
7.77
Eröffnung
7.79
Bid
7.61
Ask
7.91
Tief
7.52
Hoch
7.84
Volumen
260
Tagesänderung
-2.06%
Monatsänderung
20.99%
6-Monatsänderung
42.24%
Jahresänderung
146.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K