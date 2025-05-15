Währungen / DUOT
DUOT: Duos Technologies Group Inc
7.61 USD 0.16 (2.06%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DUOT hat sich für heute um -2.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.52 bis zu einem Hoch von 7.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Duos Technologies Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.52 7.84
Jahresspanne
2.83 9.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.77
- Eröffnung
- 7.79
- Bid
- 7.61
- Ask
- 7.91
- Tief
- 7.52
- Hoch
- 7.84
- Volumen
- 260
- Tagesänderung
- -2.06%
- Monatsänderung
- 20.99%
- 6-Monatsänderung
- 42.24%
- Jahresänderung
- 146.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K