통화 / DUOT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
DUOT: Duos Technologies Group Inc
7.56 USD 0.21 (2.70%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DUOT 환율이 오늘 -2.70%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.50이고 고가는 7.84이었습니다.
Duos Technologies Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DUOT News
- 듀오스, 텍사스 학군에 엣지 데이터 센터 구축
- Duos deploys edge data center at Texas school district
- Duos Technologies appoints Doug Recker as president
- Revisiting 5 Small Cap AI Stocks: Still Buys?
- Duos Technologies secures patent for modular data center entryway
- Duos Technologies Q2 Revenue Jumps 280%
- Earnings call transcript: Duos Technologies Q2 2025 reports revenue surge
- Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Duos Tech earnings missed by $0.09, revenue topped estimates
- Duos Technologies and FiberLight expand edge data center partnership
- Microvast Holdings, Inc. (MVST) Q2 Earnings Surpass Estimates
- BlackSky Technology Inc. (BKSY) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Duos Technologies stock tumbles after pricing public offering
- Align Technology Posts Downbeat Earnings, Joins Confluent,FormFactor And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday Pre-Market Session - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Duos Technologies prices $40 million public offering to fund growth
- Duos Technologies announces public offering of common stock
- Duos to deploy two new edge data centers in Corpus Christi
- Duos Tech stock soars to 52-week high, hits $8.73
- Duos Technologies advances rural education with Texas data center
- Duos Technologies Appoints Retired Brigadier General Craig Nixon as Chairman of the Board of Directors
- Duos Tech earnings matched, revenue topped estimates
- Duos Edge AI Confirms EDC Deployment Goal in 2025
일일 변동 비율
7.50 7.84
년간 변동
2.83 9.27
- 이전 종가
- 7.77
- 시가
- 7.79
- Bid
- 7.56
- Ask
- 7.86
- 저가
- 7.50
- 고가
- 7.84
- 볼륨
- 585
- 일일 변동
- -2.70%
- 월 변동
- 20.19%
- 6개월 변동
- 41.31%
- 년간 변동율
- 144.66%
20 9월, 토요일