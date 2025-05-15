货币 / DUOT
DUOT: Duos Technologies Group Inc
7.48 USD 0.31 (3.98%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DUOT汇率已更改-3.98%。当日，交易品种以低点7.36和高点8.04进行交易。
关注Duos Technologies Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DUOT新闻
- Duos在德克萨斯州学区部署边缘数据中心
- Duos deploys edge data center at Texas school district
- Duos Technologies appoints Doug Recker as president
- Revisiting 5 Small Cap AI Stocks: Still Buys?
- Duos Technologies secures patent for modular data center entryway
- Duos Technologies Q2 Revenue Jumps 280%
- Earnings call transcript: Duos Technologies Q2 2025 reports revenue surge
- Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Duos Tech earnings missed by $0.09, revenue topped estimates
- Duos Technologies and FiberLight expand edge data center partnership
- Duos Technologies stock tumbles after pricing public offering
- Duos Technologies prices $40 million public offering to fund growth
- Duos Technologies announces public offering of common stock
- Duos to deploy two new edge data centers in Corpus Christi
- Duos Tech stock soars to 52-week high, hits $8.73
- Duos Technologies advances rural education with Texas data center
- Duos Technologies Appoints Retired Brigadier General Craig Nixon as Chairman of the Board of Directors
- Duos Tech earnings matched, revenue topped estimates
- Duos Edge AI Confirms EDC Deployment Goal in 2025
日范围
7.36 8.04
年范围
2.83 9.27
- 前一天收盘价
- 7.79
- 开盘价
- 7.79
- 卖价
- 7.48
- 买价
- 7.78
- 最低价
- 7.36
- 最高价
- 8.04
- 交易量
- 555
- 日变化
- -3.98%
- 月变化
- 18.92%
- 6个月变化
- 39.81%
- 年变化
- 142.07%
