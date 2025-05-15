Valute / DUOT
DUOT: Duos Technologies Group Inc
7.56 USD 0.21 (2.70%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DUOT ha avuto una variazione del -2.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.50 e ad un massimo di 7.84.
Segui le dinamiche di Duos Technologies Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DUOT News
- Duos implementa un centro dati edge presso un distretto scolastico in Texas
- Duos deploys edge data center at Texas school district
- Duos Technologies appoints Doug Recker as president
- Revisiting 5 Small Cap AI Stocks: Still Buys?
- Duos Technologies secures patent for modular data center entryway
- Duos Technologies Q2 Revenue Jumps 280%
- Earnings call transcript: Duos Technologies Q2 2025 reports revenue surge
- Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Duos Technologies Group, Inc. (DUOT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Duos Tech earnings missed by $0.09, revenue topped estimates
- Duos Technologies and FiberLight expand edge data center partnership
- Duos Technologies stock tumbles after pricing public offering
- Duos Technologies prices $40 million public offering to fund growth
- Duos Technologies announces public offering of common stock
- Duos to deploy two new edge data centers in Corpus Christi
- Duos Tech stock soars to 52-week high, hits $8.73
- Duos Technologies advances rural education with Texas data center
- Duos Technologies Appoints Retired Brigadier General Craig Nixon as Chairman of the Board of Directors
- Duos Tech earnings matched, revenue topped estimates
- Duos Edge AI Confirms EDC Deployment Goal in 2025
Intervallo Giornaliero
7.50 7.84
Intervallo Annuale
2.83 9.27
- Chiusura Precedente
- 7.77
- Apertura
- 7.79
- Bid
- 7.56
- Ask
- 7.86
- Minimo
- 7.50
- Massimo
- 7.84
- Volume
- 585
- Variazione giornaliera
- -2.70%
- Variazione Mensile
- 20.19%
- Variazione Semestrale
- 41.31%
- Variazione Annuale
- 144.66%
21 settembre, domenica