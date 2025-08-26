Moedas / DAVE
DAVE: Dave Inc - Class A
223.58 USD 4.89 (2.24%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DAVE para hoje mudou para 2.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 218.35 e o mais alto foi 225.62.
Veja a dinâmica do par de moedas Dave Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DAVE Notícias
Faixa diária
218.35 225.62
Faixa anual
37.44 286.45
- Fechamento anterior
- 218.69
- Open
- 219.57
- Bid
- 223.58
- Ask
- 223.88
- Low
- 218.35
- High
- 225.62
- Volume
- 157
- Mudança diária
- 2.24%
- Mudança mensal
- 10.06%
- Mudança de 6 meses
- 170.68%
- Mudança anual
- 466.03%
