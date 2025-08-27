Währungen / DAVE
DAVE: Dave Inc - Class A
227.80 USD 9.11 (4.17%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DAVE hat sich für heute um 4.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 218.35 bis zu einem Hoch von 229.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dave Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DAVE News
- Dave Inc.: Direktor Khan verkauft Aktien im Wert von 1,86 Mio. US-Dollar
- Dave Inc. director Khan sells $1.86 million in shares
- Insider-Verkauf bei Dave Inc.: Direktor veräußert Aktien für 8,7 Millionen US-Dollar
- Dave Inc. director Khan sells $8.7 million in shares
- Dave Inc.: Direktor verkauft Aktien im Wert von 11,2 Millionen US-Dollar
- Dave Inc: Khan sells shares worth $11.2 million
- DAVE's CAC Moves Up: Is Profitability Still in the Picture?
- JPMorgan-Plaid-Deal ohne Margen-Auswirkung: Benchmark bestätigt "Buy"-Rating für Dave Inc.
- Dave Inc stock rating reiterated at Buy by Benchmark amid JPM-Plaid deal
- Dave Inc.: CEO Wilk veräußert Aktien im Wert von 4,2 Mio. US-Dollar
- Dave Inc. CEO Wilk sells $4.2m in shares
- DAVE Skyrockets 473% in a Year: Should You Buy the Stock Now?
- Digital Banking Platform Dave Stock Sees IBD Rating Rises To 96
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- Dave’s CashAI upgrade aims to improve credit access and performance
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Dave Inc. CFO Beilman sells $712k in Class A common stock
- Yadin Rozov sells $2.9m in Dave Inc. shares
- Wilk Jason, CEO of Dave Inc., sells $1.5m in shares
- Cardano Secures The Crown: Now The Most Decentralized Blockchain On Earth – Here’s How
- Is This Fintech Growth Monster a Better Buy Than SoFi?
- DAVE vs. SOFI: Which Fintech Disruptor Offers More Growth Potential Now?
Tagesspanne
218.35 229.52
Jahresspanne
37.44 286.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 218.69
- Eröffnung
- 219.57
- Bid
- 227.80
- Ask
- 228.10
- Tief
- 218.35
- Hoch
- 229.52
- Volumen
- 634
- Tagesänderung
- 4.17%
- Monatsänderung
- 12.13%
- 6-Monatsänderung
- 175.79%
- Jahresänderung
- 476.71%
