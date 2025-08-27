KurseKategorien
Währungen / DAVE
Zurück zum Aktien

DAVE: Dave Inc - Class A

227.80 USD 9.11 (4.17%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DAVE hat sich für heute um 4.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 218.35 bis zu einem Hoch von 229.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die Dave Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DAVE News

Tagesspanne
218.35 229.52
Jahresspanne
37.44 286.45
Vorheriger Schlusskurs
218.69
Eröffnung
219.57
Bid
227.80
Ask
228.10
Tief
218.35
Hoch
229.52
Volumen
634
Tagesänderung
4.17%
Monatsänderung
12.13%
6-Monatsänderung
175.79%
Jahresänderung
476.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K