通貨 / DAVE
DAVE: Dave Inc - Class A
227.80 USD 9.11 (4.17%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DAVEの今日の為替レートは、4.17%変化しました。日中、通貨は1あたり218.35の安値と229.52の高値で取引されました。
Dave Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
218.35 229.52
1年のレンジ
37.44 286.45
- 以前の終値
- 218.69
- 始値
- 219.57
- 買値
- 227.80
- 買値
- 228.10
- 安値
- 218.35
- 高値
- 229.52
- 出来高
- 634
- 1日の変化
- 4.17%
- 1ヶ月の変化
- 12.13%
- 6ヶ月の変化
- 175.79%
- 1年の変化
- 476.71%
