통화 / DAVE
DAVE: Dave Inc - Class A
238.54 USD 10.74 (4.71%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DAVE 환율이 오늘 4.71%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 226.23이고 고가는 241.22이었습니다.
Dave Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
DAVE News
- 데이브 Inc. 이사 칸, 21억원 상당 주식 매각
- Dave Inc. director Khan sells $1.86 million in shares
- 데이브 Inc. 이사 칸, 870만 달러 상당 주식 매각
- Dave Inc. director Khan sells $8.7 million in shares
- 데이브(Dave Inc): 칸, 1,120만 달러 상당 주식 매각
- Dave Inc: Khan sells shares worth $11.2 million
- DAVE's CAC Moves Up: Is Profitability Still in the Picture?
- 데이브(DAVE) 주식, 벤치마크, JP모건-플래드 딜 속 ’매수’ 등급 재확인
- Dave Inc stock rating reiterated at Buy by Benchmark amid JPM-Plaid deal
- Dave Inc. CEO Wilk sells $4.2m in shares
- Dave’s CashAI upgrade aims to improve credit access and performance
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Dave Inc. CFO Beilman sells $712k in Class A common stock
- Yadin Rozov sells $2.9m in Dave Inc. shares
- Wilk Jason, CEO of Dave Inc., sells $1.5m in shares
- Is This Fintech Growth Monster a Better Buy Than SoFi?
- DAVE vs. SOFI: Which Fintech Disruptor Offers More Growth Potential Now?
일일 변동 비율
226.23 241.22
년간 변동
37.44 286.45
- 이전 종가
- 227.80
- 시가
- 226.99
- Bid
- 238.54
- Ask
- 238.84
- 저가
- 226.23
- 고가
- 241.22
- 볼륨
- 1.939 K
- 일일 변동
- 4.71%
- 월 변동
- 17.42%
- 6개월 변동
- 188.79%
- 년간 변동율
- 503.90%
