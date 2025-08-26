Divisas / DAVE
DAVE: Dave Inc - Class A
218.69 USD 4.45 (2.08%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DAVE de hoy ha cambiado un 2.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 212.50, mientras que el máximo ha alcanzado 223.28.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dave Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
212.50 223.28
Rango anual
37.44 286.45
- Cierres anteriores
- 214.24
- Open
- 216.68
- Bid
- 218.69
- Ask
- 218.99
- Low
- 212.50
- High
- 223.28
- Volumen
- 607
- Cambio diario
- 2.08%
- Cambio mensual
- 7.65%
- Cambio a 6 meses
- 164.76%
- Cambio anual
- 453.65%
