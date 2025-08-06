Валюты / DAVE
DAVE: Dave Inc - Class A
214.24 USD 4.69 (2.14%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DAVE за сегодня изменился на -2.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 206.54, а максимальная — 221.00.
Следите за динамикой Dave Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
206.54 221.00
Годовой диапазон
37.44 286.45
- Предыдущее закрытие
- 218.93
- Open
- 219.00
- Bid
- 214.24
- Ask
- 214.54
- Low
- 206.54
- High
- 221.00
- Объем
- 968
- Дневное изменение
- -2.14%
- Месячное изменение
- 5.46%
- 6-месячное изменение
- 159.37%
- Годовое изменение
- 442.38%
