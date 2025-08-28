Devises / DAVE
DAVE: Dave Inc - Class A
238.54 USD 10.74 (4.71%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DAVE a changé de 4.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 226.23 et à un maximum de 241.22.
Suivez la dynamique Dave Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DAVE Nouvelles
- Amprius (AMPX) Soars 13.7%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Le directeur de Dave Inc., Khan, vend des actions pour 1,86 million €
- Dave Inc. director Khan sells $1.86 million in shares
- Le directeur de Dave Inc., Khan, vend des actions pour 8,7 millions €
- Dave Inc. director Khan sells $8.7 million in shares
- Dave Inc : Khan vend des actions d’une valeur de 11,2 millions €
- Dave Inc: Khan sells shares worth $11.2 million
- DAVE's CAC Moves Up: Is Profitability Still in the Picture?
- La notation de l’action Dave Inc maintenue à "Achat" par Benchmark suite à l’accord JPM-Plaid
- Dave Inc stock rating reiterated at Buy by Benchmark amid JPM-Plaid deal
- Le PDG de Dave Inc., Wilk, vend des actions pour 4,2 millions $
- Dave Inc. CEO Wilk sells $4.2m in shares
- DAVE Skyrockets 473% in a Year: Should You Buy the Stock Now?
- Digital Banking Platform Dave Stock Sees IBD Rating Rises To 96
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- Dave’s CashAI upgrade aims to improve credit access and performance
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Dave Inc. CFO Beilman sells $712k in Class A common stock
- Yadin Rozov sells $2.9m in Dave Inc. shares
- Wilk Jason, CEO of Dave Inc., sells $1.5m in shares
- Cardano Secures The Crown: Now The Most Decentralized Blockchain On Earth – Here’s How
- Is This Fintech Growth Monster a Better Buy Than SoFi?
Range quotidien
226.23 241.22
Range Annuel
37.44 286.45
- Clôture Précédente
- 227.80
- Ouverture
- 226.99
- Bid
- 238.54
- Ask
- 238.84
- Plus Bas
- 226.23
- Plus Haut
- 241.22
- Volume
- 1.939 K
- Changement quotidien
- 4.71%
- Changement Mensuel
- 17.42%
- Changement à 6 Mois
- 188.79%
- Changement Annuel
- 503.90%
