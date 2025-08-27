FiyatlarBölümler
Dövizler / DAVE
DAVE: Dave Inc - Class A

238.54 USD 10.74 (4.71%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DAVE fiyatı bugün 4.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 226.23 ve Yüksek fiyatı olarak 241.22 aralığında işlem gördü.

Dave Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
226.23 241.22
Yıllık aralık
37.44 286.45
Önceki kapanış
227.80
Açılış
226.99
Satış
238.54
Alış
238.84
Düşük
226.23
Yüksek
241.22
Hacim
1.939 K
Günlük değişim
4.71%
Aylık değişim
17.42%
6 aylık değişim
188.79%
Yıllık değişim
503.90%
21 Eylül, Pazar