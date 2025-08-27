Dövizler / DAVE
DAVE: Dave Inc - Class A
238.54 USD 10.74 (4.71%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DAVE fiyatı bugün 4.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 226.23 ve Yüksek fiyatı olarak 241.22 aralığında işlem gördü.
Dave Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
DAVE haberleri
- Dave Inc. direktörü Khan 1,86 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Dave Inc. direktörü Khan 8,7 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Dave Inc: Khan 11,2 milyon dolar değerinde hisse sattı
- JPM-Plaid anlaşması sonrası Dave Inc hisse senedi notu Benchmark tarafından Al olarak yinelendi
Günlük aralık
226.23 241.22
Yıllık aralık
37.44 286.45
- Önceki kapanış
- 227.80
- Açılış
- 226.99
- Satış
- 238.54
- Alış
- 238.84
- Düşük
- 226.23
- Yüksek
- 241.22
- Hacim
- 1.939 K
- Günlük değişim
- 4.71%
- Aylık değişim
- 17.42%
- 6 aylık değişim
- 188.79%
- Yıllık değişim
- 503.90%
21 Eylül, Pazar