货币 / DAVE
DAVE: Dave Inc - Class A
217.07 USD 2.83 (1.32%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DAVE汇率已更改1.32%。当日，交易品种以低点215.50和高点220.61进行交易。
关注Dave Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DAVE新闻
- Benchmark重申Dave Inc为"买入"评级，摩根大通与Plaid交易不影响前景
- Dave Inc stock rating reiterated at Buy by Benchmark amid JPM-Plaid deal
- Dave Inc. CEO Wilk sells $4.2m in shares
- DAVE Skyrockets 473% in a Year: Should You Buy the Stock Now?
- Digital Banking Platform Dave Stock Sees IBD Rating Rises To 96
- Dave’s CashAI upgrade aims to improve credit access and performance
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Dave Inc. CFO Beilman sells $712k in Class A common stock
- Yadin Rozov sells $2.9m in Dave Inc. shares
- Wilk Jason, CEO of Dave Inc., sells $1.5m in shares
- Is This Fintech Growth Monster a Better Buy Than SoFi?
- DAVE vs. SOFI: Which Fintech Disruptor Offers More Growth Potential Now?
- Can DAVE's New $3 Subscription Fee Model Boost Margins?
- Dave: Solving The Puzzle In New-Age Finance, Wait For Needed Pullback (NASDAQ:DAVE)
- Dave: Richly Priced In A Competitive Space (NASDAQ:DAVE)
- Dave's Q2 Profits Expand Sharply: Can It Keep This Momentum?
- Dave Inc stock rating reiterated at Buy by Benchmark with $320 target
- Dave Stock Skyrockets 416% in a Year: Should You Play or Let Go?
- Dave increases share repurchase authorization to $125 million
日范围
215.50 220.61
年范围
37.44 286.45
- 前一天收盘价
- 214.24
- 开盘价
- 216.68
- 卖价
- 217.07
- 买价
- 217.37
- 最低价
- 215.50
- 最高价
- 220.61
- 交易量
- 213
- 日变化
- 1.32%
- 月变化
- 6.85%
- 6个月变化
- 162.80%
- 年变化
- 449.54%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值