Moedas / CTRA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CTRA: Coterra Energy Inc
24.31 USD 0.07 (0.29%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CTRA para hoje mudou para -0.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.28 e o mais alto foi 24.46.
Veja a dinâmica do par de moedas Coterra Energy Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTRA Notícias
- Coterra Energy (CTRA) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Mizuho eleva CNX e rebaixa Talos e CVR Energy ao favorecer ações de gás
- Mizuho upgrades CNX, cuts Talos and CVR Energy as it favors gas stocks
- Natural Gas Slips on EIA Data: What Should Investors Do Next?
- Why Coterra Energy (CTRA) is a Great Dividend Stock Right Now
- Coterra Energy price target lowered to $34 at Raymond James
- Coterra Energy (CTRA) Rises Higher Than Market: Key Facts
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- SCHD ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- Coterra Energy Stock: Excellent Natural Gas Production Leads Improved Guidance (NYSE:CTRA)
- Cabot (CTRA) Up 1.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- SCHD ETF News, 9/1/2025 - TipRanks.com
- Why Coterra Energy (CTRA) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- SCHD ETF News, 8/25/2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- SPY ETF News, 8/21/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 8/21/2025 - TipRanks.com
- Stock Market News for Aug 19, 2025
- SCHD ETF News, 8/19/2025 - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.08%
- Coterra Energy stock price target raised to $33 by Wells Fargo
- Pembina Pipeline Q2 Earnings Match Estimates, Revenues Miss
- Civitas Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates, Both Fall Y/Y
- Helmerich & Payne Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates
Faixa diária
24.28 24.46
Faixa anual
22.46 29.95
- Fechamento anterior
- 24.38
- Open
- 24.46
- Bid
- 24.31
- Ask
- 24.61
- Low
- 24.28
- High
- 24.46
- Volume
- 185
- Mudança diária
- -0.29%
- Mudança mensal
- 0.16%
- Mudança de 6 meses
- -16.09%
- Mudança anual
- 2.75%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh