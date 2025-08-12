Devises / CTRA
CTRA: Coterra Energy Inc
23.28 USD 0.78 (3.24%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CTRA a changé de -3.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.23 et à un maximum de 23.95.
Suivez la dynamique Coterra Energy Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
23.23 23.95
Range Annuel
22.46 29.95
- Clôture Précédente
- 24.06
- Ouverture
- 23.94
- Bid
- 23.28
- Ask
- 23.58
- Plus Bas
- 23.23
- Plus Haut
- 23.95
- Volume
- 12.629 K
- Changement quotidien
- -3.24%
- Changement Mensuel
- -4.08%
- Changement à 6 Mois
- -19.64%
- Changement Annuel
- -1.61%
20 septembre, samedi