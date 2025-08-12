Dövizler / CTRA
CTRA: Coterra Energy Inc
23.28 USD 0.78 (3.24%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CTRA fiyatı bugün -3.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.23 ve Yüksek fiyatı olarak 23.95 aralığında işlem gördü.
Coterra Energy Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CTRA haberleri
Günlük aralık
23.23 23.95
Yıllık aralık
22.46 29.95
- Önceki kapanış
- 24.06
- Açılış
- 23.94
- Satış
- 23.28
- Alış
- 23.58
- Düşük
- 23.23
- Yüksek
- 23.95
- Hacim
- 12.629 K
- Günlük değişim
- -3.24%
- Aylık değişim
- -4.08%
- 6 aylık değişim
- -19.64%
- Yıllık değişim
- -1.61%
21 Eylül, Pazar