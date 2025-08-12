Валюты / CTRA
CTRA: Coterra Energy Inc
24.54 USD 0.34 (1.40%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CTRA за сегодня изменился на 1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.19, а максимальная — 24.61.
Следите за динамикой Coterra Energy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CTRA
Дневной диапазон
24.19 24.61
Годовой диапазон
22.46 29.95
- Предыдущее закрытие
- 24.20
- Open
- 24.31
- Bid
- 24.54
- Ask
- 24.84
- Low
- 24.19
- High
- 24.61
- Объем
- 9.268 K
- Дневное изменение
- 1.40%
- Месячное изменение
- 1.11%
- 6-месячное изменение
- -15.29%
- Годовое изменение
- 3.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.