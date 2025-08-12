통화 / CTRA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CTRA: Coterra Energy Inc
23.28 USD 0.78 (3.24%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CTRA 환율이 오늘 -3.24%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.23이고 고가는 23.95이었습니다.
Coterra Energy Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTRA News
- Coterra Energy (CTRA) Gains As Market Dips: What You Should Know
- 미즈호, 천연가스 선호하며 CNX 등급 상향, Talos 및 CVR Energy 등급 하향
- Mizuho upgrades CNX, cuts Talos and CVR Energy as it favors gas stocks
- Natural Gas Slips on EIA Data: What Should Investors Do Next?
- Why Coterra Energy (CTRA) is a Great Dividend Stock Right Now
- Coterra Energy price target lowered to $34 at Raymond James
- Coterra Energy (CTRA) Rises Higher Than Market: Key Facts
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- SCHD ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- Coterra Energy Stock: Excellent Natural Gas Production Leads Improved Guidance (NYSE:CTRA)
- Cabot (CTRA) Up 1.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- SCHD ETF News, 9/1/2025 - TipRanks.com
- Why Coterra Energy (CTRA) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- SCHD ETF News, 8/25/2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- SPY ETF News, 8/21/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 8/21/2025 - TipRanks.com
- Stock Market News for Aug 19, 2025
- SCHD ETF News, 8/19/2025 - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.08%
- Coterra Energy stock price target raised to $33 by Wells Fargo
- Pembina Pipeline Q2 Earnings Match Estimates, Revenues Miss
- Civitas Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates, Both Fall Y/Y
- Helmerich & Payne Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates
일일 변동 비율
23.23 23.95
년간 변동
22.46 29.95
- 이전 종가
- 24.06
- 시가
- 23.94
- Bid
- 23.28
- Ask
- 23.58
- 저가
- 23.23
- 고가
- 23.95
- 볼륨
- 12.629 K
- 일일 변동
- -3.24%
- 월 변동
- -4.08%
- 6개월 변동
- -19.64%
- 년간 변동율
- -1.61%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K