货币 / CTRA
CTRA: Coterra Energy Inc
24.54 USD 0.34 (1.40%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CTRA汇率已更改1.40%。当日，交易品种以低点24.19和高点24.61进行交易。
关注Coterra Energy Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTRA新闻
- Coterra Energy (CTRA) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Mizuho upgrades CNX, cuts Talos and CVR Energy as it favors gas stocks
- Natural Gas Slips on EIA Data: What Should Investors Do Next?
- Why Coterra Energy (CTRA) is a Great Dividend Stock Right Now
- Coterra Energy price target lowered to $34 at Raymond James
- Coterra Energy (CTRA) Rises Higher Than Market: Key Facts
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- SCHD ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- Coterra Energy Stock: Excellent Natural Gas Production Leads Improved Guidance (NYSE:CTRA)
- Cabot (CTRA) Up 1.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- SCHD ETF News, 9/1/2025 - TipRanks.com
- Why Coterra Energy (CTRA) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- SCHD ETF News, 8/25/2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- SPY ETF News, 8/21/2025 - TipRanks.com
- SCHD ETF News, 8/21/2025 - TipRanks.com
- Stock Market News for Aug 19, 2025
- SCHD ETF News, 8/19/2025 - TipRanks.com
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.08%
- Coterra Energy stock price target raised to $33 by Wells Fargo
- Pembina Pipeline Q2 Earnings Match Estimates, Revenues Miss
- Civitas Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates, Both Fall Y/Y
- Helmerich & Payne Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Tracking Christopher Davis' Davis Selected Advisers 13F Portfolio - Q2 2025 Update
日范围
24.19 24.61
年范围
22.46 29.95
- 前一天收盘价
- 24.20
- 开盘价
- 24.31
- 卖价
- 24.54
- 买价
- 24.84
- 最低价
- 24.19
- 最高价
- 24.61
- 交易量
- 9.268 K
- 日变化
- 1.40%
- 月变化
- 1.11%
- 6个月变化
- -15.29%
- 年变化
- 3.72%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值