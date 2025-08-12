Währungen / CTRA
CTRA: Coterra Energy Inc
24.06 USD 0.32 (1.31%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CTRA hat sich für heute um -1.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.05 bis zu einem Hoch von 24.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die Coterra Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTRA News
Tagesspanne
24.05 24.46
Jahresspanne
22.46 29.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.38
- Eröffnung
- 24.46
- Bid
- 24.06
- Ask
- 24.36
- Tief
- 24.05
- Hoch
- 24.46
- Volumen
- 7.933 K
- Tagesänderung
- -1.31%
- Monatsänderung
- -0.87%
- 6-Monatsänderung
- -16.95%
- Jahresänderung
- 1.69%
