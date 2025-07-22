Moedas / CPS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CPS: Cooper-Standard Holdings Inc
38.52 USD 0.03 (0.08%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CPS para hoje mudou para 0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.30 e o mais alto foi 39.08.
Veja a dinâmica do par de moedas Cooper-Standard Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPS Notícias
- Poland stocks lower at close of trade; WIG30 down 0.19%
- Polônia - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice WIG30 recuou 0,19%
- Polônia - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice WIG30 recuou 0,23%
- Poland stocks lower at close of trade; WIG30 down 0.23%
- Poland stocks lower at close of trade; WIG30 down 1.64%
- Polônia - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice WIG30 recuou 1,64%
- Cooper-Standard Has Survived; Now It's Time To Thrive (NYSE:CPS)
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 0.90%
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- Earnings call transcript: Polsat Plus Q2 2025 sees growth amid challenges
- Polsat Plus Q2 2025 slides: Revenue up 3.9% despite 35.6% net profit decline
- Stifel initiates Cooper-Standard Holdings stock with Buy rating
- Cooper Standard at J.P. Morgan Auto Conference: Strong Recovery and Growth Outlook
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 2.19%
- Cooper-Standard Ups '25 EBITDA View After Posting Narrower Y/Y Q2 Loss
- Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Monolithic Power Systems, Workiva, Interface, AppFolio And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- Amazon, Reddit Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Cooper Standard Q2 2025 slides: Margin expansion continues despite flat sales
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 0.98%
- Poland stocks lower at close of trade; WIG30 down 0.19%
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 0.63%
- Poland stocks lower at close of trade; WIG30 down 0.71%
Faixa diária
38.30 39.08
Faixa anual
10.37 40.67
- Fechamento anterior
- 38.49
- Open
- 38.30
- Bid
- 38.52
- Ask
- 38.82
- Low
- 38.30
- High
- 39.08
- Volume
- 47
- Mudança diária
- 0.08%
- Mudança mensal
- 6.09%
- Mudança de 6 meses
- 151.44%
- Mudança anual
- 181.78%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh