КотировкиРазделы
Валюты / CPS
Назад в Рынок акций США

CPS: Cooper-Standard Holdings Inc

39.13 USD 0.09 (0.23%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CPS за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.56, а максимальная — 39.27.

Следите за динамикой Cooper-Standard Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CPS

Дневной диапазон
38.56 39.27
Годовой диапазон
10.37 39.78
Предыдущее закрытие
39.04
Open
39.25
Bid
39.13
Ask
39.43
Low
38.56
High
39.27
Объем
182
Дневное изменение
0.23%
Месячное изменение
7.77%
6-месячное изменение
155.42%
Годовое изменение
186.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.