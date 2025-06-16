Валюты / CPS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CPS: Cooper-Standard Holdings Inc
39.13 USD 0.09 (0.23%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CPS за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.56, а максимальная — 39.27.
Следите за динамикой Cooper-Standard Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CPS
- Poland stocks lower at close of trade; WIG30 down 1.64%
- Рынок акций Польши закрылся падением, WIG30 снизился на 1,64%
- Cooper-Standard Has Survived; Now It's Time To Thrive (NYSE:CPS)
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 0.90%
- Wal-mart, Costco among Thursday’s market cap stock movers
- Earnings call transcript: Polsat Plus Q2 2025 sees growth amid challenges
- Polsat Plus Q2 2025 slides: Revenue up 3.9% despite 35.6% net profit decline
- Stifel initiates Cooper-Standard Holdings stock with Buy rating
- Cooper Standard at J.P. Morgan Auto Conference: Strong Recovery and Growth Outlook
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 2.19%
- Cooper-Standard Ups '25 EBITDA View After Posting Narrower Y/Y Q2 Loss
- Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Monolithic Power Systems, Workiva, Interface, AppFolio And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Rich Sparkle Holdings (NASDAQ:ANPA), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- Amazon, Reddit Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Cooper Standard Q2 2025 slides: Margin expansion continues despite flat sales
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 0.98%
- Poland stocks lower at close of trade; WIG30 down 0.19%
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 0.63%
- Poland stocks lower at close of trade; WIG30 down 0.71%
- Poland stocks lower at close of trade; WIG30 down 0.74%
- Canadian Premium Sand Inc. Provides Operational Update
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 0.11%
- Cooper-Standard: ReFi Back On The Table, Here’s What It Means For The Stock (NYSE:CPS)
Дневной диапазон
38.56 39.27
Годовой диапазон
10.37 39.78
- Предыдущее закрытие
- 39.04
- Open
- 39.25
- Bid
- 39.13
- Ask
- 39.43
- Low
- 38.56
- High
- 39.27
- Объем
- 182
- Дневное изменение
- 0.23%
- Месячное изменение
- 7.77%
- 6-месячное изменение
- 155.42%
- Годовое изменение
- 186.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.