CPS: Cooper-Standard Holdings Inc

37.95 USD 0.99 (2.54%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CPS ha avuto una variazione del -2.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.78 e ad un massimo di 38.99.

Segui le dinamiche di Cooper-Standard Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
37.78 38.99
Intervallo Annuale
10.37 40.67
Chiusura Precedente
38.94
Apertura
38.79
Bid
37.95
Ask
38.25
Minimo
37.78
Massimo
38.99
Volume
186
Variazione giornaliera
-2.54%
Variazione Mensile
4.52%
Variazione Semestrale
147.72%
Variazione Annuale
177.62%
