CPS: Cooper-Standard Holdings Inc
37.95 USD 0.99 (2.54%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CPS ha avuto una variazione del -2.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.78 e ad un massimo di 38.99.
Segui le dinamiche di Cooper-Standard Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CPS News
Intervallo Giornaliero
37.78 38.99
Intervallo Annuale
10.37 40.67
- Chiusura Precedente
- 38.94
- Apertura
- 38.79
- Bid
- 37.95
- Ask
- 38.25
- Minimo
- 37.78
- Massimo
- 38.99
- Volume
- 186
- Variazione giornaliera
- -2.54%
- Variazione Mensile
- 4.52%
- Variazione Semestrale
- 147.72%
- Variazione Annuale
- 177.62%
20 settembre, sabato