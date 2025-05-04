Moedas / COKE
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
COKE: Coca-Cola Consolidated Inc
114.18 USD 4.35 (3.67%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do COKE para hoje mudou para -3.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 113.52 e o mais alto foi 118.54.
Veja a dinâmica do par de moedas Coca-Cola Consolidated Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COKE Notícias
- Black Rifle Coffee nomeia veterano do setor de bebidas Mel Landis para conselho
- Coca-Cola Consolidated announces executive transition and retirement plans
- KDP rating cut at HSBC as JDE Peet deal looks ’too expensive’
- Why Coca-Cola Consolidated Is A Hidden Gem Among Bottlers (COKE)
- Keurig Dr Pepper: A Stable Business With Prospects In The Energy Drink Market (NASDAQ:KDP)
- Why Coca-Cola Consolidated Stock Popped Today
- Boston Beer Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Scholastic, Deckers Outdoor, Saia And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Aon (NYSE:AON), Bel Fuse (NASDAQ:BELFA)
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 21, 2025 - TipRanks.com
- Tesla, Alphabet Set To Report Earnings As Investors Watch Out For Jobless Claims
- Coke's shift to cane sugar would be expensive, hurt US farmers
- Trump says Coke with cane sugar is on its way. But Americans seem fine with the current version.
- Coca-Cola Consolidated declares $0.25 quarterly dividend
- Coca-Cola Consolidated - Recent Weakness Presenting A Buying Opportunity (NASDAQ:COKE)
- Top 3 Risk Off Stocks That Could Blast Off This Month - Coca-Cola Consolidated (NASDAQ:COKE), Diageo (NYSE:DEO)
- Why Coca-Cola Consolidated Stock Got Mashed in May
- 5 Alpha Generating Monsters
- 1 Potential Stock-Split Stock to Buy Hand Over Fist in June, and 1 Stock-Split Stock to Avoid
- Coca-Cola Consolidated Is Dominating Through Local Strength And Innovation (NASDAQ:COKE)
- Upcoming Stock Splits This Week (May 27 to May 30) – Stay Invested - TipRanks.com
- Coca-Cola Consolidated: Buybacks Support Its Stock Price (NASDAQ:COKE)
- Coca-Cola Consolidated’s 10-for-1 Stock Split Finalized; Shares to Trade on Split-Adjusted Basis May 27, 2025
- Coca-Cola Consolidated Invests $90 Million in Columbus Facility
- Coca-Cola Bottler Expands Operations With a $90M Investment - TipRanks.com
- Block, Becton Dickinson And Pilgrim's Pride Are Among Top 10 Large-Cap Losers Last Week (Apr 28-May 2): Are The Others In Your Portfolio? - Pilgrims Pride (NASDAQ:PPC), Becton Dickinson (NYSE:BDX), Block (NYSE:XYZ)
Faixa diária
113.52 118.54
Faixa anual
105.21 1460.92
- Fechamento anterior
- 118.53
- Open
- 118.07
- Bid
- 114.18
- Ask
- 114.48
- Low
- 113.52
- High
- 118.54
- Volume
- 849
- Mudança diária
- -3.67%
- Mudança mensal
- -1.95%
- Mudança de 6 meses
- -91.50%
- Mudança anual
- -91.36%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh