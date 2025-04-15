Dövizler / COKE
COKE: Coca-Cola Consolidated Inc
113.22 USD 1.31 (1.17%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
COKE fiyatı bugün 1.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 110.60 ve Yüksek fiyatı olarak 113.50 aralığında işlem gördü.
Coca-Cola Consolidated Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
COKE haberleri
Günlük aralık
110.60 113.50
Yıllık aralık
105.21 1460.92
- Önceki kapanış
- 111.91
- Açılış
- 111.92
- Satış
- 113.22
- Alış
- 113.52
- Düşük
- 110.60
- Yüksek
- 113.50
- Hacim
- 2.799 K
- Günlük değişim
- 1.17%
- Aylık değişim
- -2.77%
- 6 aylık değişim
- -91.57%
- Yıllık değişim
- -91.43%
