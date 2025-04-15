FiyatlarBölümler
COKE: Coca-Cola Consolidated Inc

113.22 USD 1.31 (1.17%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

COKE fiyatı bugün 1.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 110.60 ve Yüksek fiyatı olarak 113.50 aralığında işlem gördü.

Coca-Cola Consolidated Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
110.60 113.50
Yıllık aralık
105.21 1460.92
Önceki kapanış
111.91
Açılış
111.92
Satış
113.22
Alış
113.52
Düşük
110.60
Yüksek
113.50
Hacim
2.799 K
Günlük değişim
1.17%
Aylık değişim
-2.77%
6 aylık değişim
-91.57%
Yıllık değişim
-91.43%
