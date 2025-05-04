通貨 / COKE
COKE: Coca-Cola Consolidated Inc
111.91 USD 6.62 (5.59%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
COKEの今日の為替レートは、-5.59%変化しました。日中、通貨は1あたり111.65の安値と118.54の高値で取引されました。
Coca-Cola Consolidated Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
COKE News
- ブラック・ライフル・コーヒー、飲料業界のベテラン、メル・ランディスを取締役に任命
- Coca-Cola Consolidated announces executive transition and retirement plans
- KDP rating cut at HSBC as JDE Peet deal looks ’too expensive’
- Why Coca-Cola Consolidated Is A Hidden Gem Among Bottlers (COKE)
- Keurig Dr Pepper: A Stable Business With Prospects In The Energy Drink Market (NASDAQ:KDP)
- Why Coca-Cola Consolidated Stock Popped Today
- Boston Beer Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Scholastic, Deckers Outdoor, Saia And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Aon (NYSE:AON), Bel Fuse (NASDAQ:BELFA)
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 21, 2025 - TipRanks.com
- Tesla, Alphabet Set To Report Earnings As Investors Watch Out For Jobless Claims
- Coke's shift to cane sugar would be expensive, hurt US farmers
- Trump says Coke with cane sugar is on its way. But Americans seem fine with the current version.
- Coca-Cola Consolidated declares $0.25 quarterly dividend
- Coca-Cola Consolidated - Recent Weakness Presenting A Buying Opportunity (NASDAQ:COKE)
- Top 3 Risk Off Stocks That Could Blast Off This Month - Coca-Cola Consolidated (NASDAQ:COKE), Diageo (NYSE:DEO)
- Why Coca-Cola Consolidated Stock Got Mashed in May
- 5 Alpha Generating Monsters
- 1 Potential Stock-Split Stock to Buy Hand Over Fist in June, and 1 Stock-Split Stock to Avoid
- Coca-Cola Consolidated Is Dominating Through Local Strength And Innovation (NASDAQ:COKE)
- Upcoming Stock Splits This Week (May 27 to May 30) – Stay Invested - TipRanks.com
- Coca-Cola Consolidated: Buybacks Support Its Stock Price (NASDAQ:COKE)
- Coca-Cola Consolidated’s 10-for-1 Stock Split Finalized; Shares to Trade on Split-Adjusted Basis May 27, 2025
- Coca-Cola Consolidated Invests $90 Million in Columbus Facility
- Coca-Cola Bottler Expands Operations With a $90M Investment - TipRanks.com
- Block, Becton Dickinson And Pilgrim's Pride Are Among Top 10 Large-Cap Losers Last Week (Apr 28-May 2): Are The Others In Your Portfolio? - Pilgrims Pride (NASDAQ:PPC), Becton Dickinson (NYSE:BDX), Block (NYSE:XYZ)
1日のレンジ
111.65 118.54
1年のレンジ
105.21 1460.92
- 以前の終値
- 118.53
- 始値
- 118.07
- 買値
- 111.91
- 買値
- 112.21
- 安値
- 111.65
- 高値
- 118.54
- 出来高
- 2.825 K
- 1日の変化
- -5.59%
- 1ヶ月の変化
- -3.90%
- 6ヶ月の変化
- -91.66%
- 1年の変化
- -91.53%
