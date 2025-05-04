クォートセクション
通貨 / COKE
株に戻る

COKE: Coca-Cola Consolidated Inc

111.91 USD 6.62 (5.59%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

COKEの今日の為替レートは、-5.59%変化しました。日中、通貨は1あたり111.65の安値と118.54の高値で取引されました。

Coca-Cola Consolidated Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COKE News

1日のレンジ
111.65 118.54
1年のレンジ
105.21 1460.92
以前の終値
118.53
始値
118.07
買値
111.91
買値
112.21
安値
111.65
高値
118.54
出来高
2.825 K
1日の変化
-5.59%
1ヶ月の変化
-3.90%
6ヶ月の変化
-91.66%
1年の変化
-91.53%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K