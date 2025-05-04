CotationsSections
COKE
COKE: Coca-Cola Consolidated Inc

113.22 USD 1.31 (1.17%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de COKE a changé de 1.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 110.60 et à un maximum de 113.50.

Suivez la dynamique Coca-Cola Consolidated Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
110.60 113.50
Range Annuel
105.21 1460.92
Clôture Précédente
111.91
Ouverture
111.92
Bid
113.22
Ask
113.52
Plus Bas
110.60
Plus Haut
113.50
Volume
2.799 K
Changement quotidien
1.17%
Changement Mensuel
-2.77%
Changement à 6 Mois
-91.57%
Changement Annuel
-91.43%
