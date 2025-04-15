Valute / COKE
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
COKE: Coca-Cola Consolidated Inc
113.22 USD 1.31 (1.17%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio COKE ha avuto una variazione del 1.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 110.60 e ad un massimo di 113.50.
Segui le dinamiche di Coca-Cola Consolidated Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COKE News
- Coca-Cola Consolidated announces executive transition and retirement plans
- KDP rating cut at HSBC as JDE Peet deal looks ’too expensive’
- Why Coca-Cola Consolidated Is A Hidden Gem Among Bottlers (COKE)
- Keurig Dr Pepper: A Stable Business With Prospects In The Energy Drink Market (NASDAQ:KDP)
- Why Coca-Cola Consolidated Stock Popped Today
- Boston Beer Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Scholastic, Deckers Outdoor, Saia And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Aon (NYSE:AON), Bel Fuse (NASDAQ:BELFA)
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 21, 2025 - TipRanks.com
- Tesla, Alphabet Set To Report Earnings As Investors Watch Out For Jobless Claims
- Coke's shift to cane sugar would be expensive, hurt US farmers
- Trump says Coke with cane sugar is on its way. But Americans seem fine with the current version.
- Coca-Cola Consolidated declares $0.25 quarterly dividend
- Coca-Cola Consolidated - Recent Weakness Presenting A Buying Opportunity (NASDAQ:COKE)
- Top 3 Risk Off Stocks That Could Blast Off This Month - Coca-Cola Consolidated (NASDAQ:COKE), Diageo (NYSE:DEO)
- Why Coca-Cola Consolidated Stock Got Mashed in May
- 5 Alpha Generating Monsters
- 1 Potential Stock-Split Stock to Buy Hand Over Fist in June, and 1 Stock-Split Stock to Avoid
- Coca-Cola Consolidated Is Dominating Through Local Strength And Innovation (NASDAQ:COKE)
- Upcoming Stock Splits This Week (May 27 to May 30) – Stay Invested - TipRanks.com
- Coca-Cola Consolidated: Buybacks Support Its Stock Price (NASDAQ:COKE)
- Coca-Cola Consolidated’s 10-for-1 Stock Split Finalized; Shares to Trade on Split-Adjusted Basis May 27, 2025
- Coca-Cola Consolidated Invests $90 Million in Columbus Facility
- Coca-Cola Bottler Expands Operations With a $90M Investment - TipRanks.com
- Block, Becton Dickinson And Pilgrim's Pride Are Among Top 10 Large-Cap Losers Last Week (Apr 28-May 2): Are The Others In Your Portfolio? - Pilgrims Pride (NASDAQ:PPC), Becton Dickinson (NYSE:BDX), Block (NYSE:XYZ)
- Netflix, Crocs and 19 Other Stocks Make the 30-30 Club
Intervallo Giornaliero
110.60 113.50
Intervallo Annuale
105.21 1460.92
- Chiusura Precedente
- 111.91
- Apertura
- 111.92
- Bid
- 113.22
- Ask
- 113.52
- Minimo
- 110.60
- Massimo
- 113.50
- Volume
- 2.799 K
- Variazione giornaliera
- 1.17%
- Variazione Mensile
- -2.77%
- Variazione Semestrale
- -91.57%
- Variazione Annuale
- -91.43%
20 settembre, sabato