COKE: Coca-Cola Consolidated Inc

113.22 USD 1.31 (1.17%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio COKE ha avuto una variazione del 1.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 110.60 e ad un massimo di 113.50.

Segui le dinamiche di Coca-Cola Consolidated Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
110.60 113.50
Intervallo Annuale
105.21 1460.92
Chiusura Precedente
111.91
Apertura
111.92
Bid
113.22
Ask
113.52
Minimo
110.60
Massimo
113.50
Volume
2.799 K
Variazione giornaliera
1.17%
Variazione Mensile
-2.77%
Variazione Semestrale
-91.57%
Variazione Annuale
-91.43%
