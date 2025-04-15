시세섹션
통화 / COKE
주식로 돌아가기

COKE: Coca-Cola Consolidated Inc

113.22 USD 1.31 (1.17%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

COKE 환율이 오늘 1.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 110.60이고 고가는 113.50이었습니다.

Coca-Cola Consolidated Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COKE News

일일 변동 비율
110.60 113.50
년간 변동
105.21 1460.92
이전 종가
111.91
시가
111.92
Bid
113.22
Ask
113.52
저가
110.60
고가
113.50
볼륨
2.799 K
일일 변동
1.17%
월 변동
-2.77%
6개월 변동
-91.57%
년간 변동율
-91.43%
20 9월, 토요일